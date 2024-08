Как реализовать базовый шаблон брандмауэра с Iptables в Ubuntu 14.04

*filter # Allow all outgoing, but drop incoming and forwarding packets by default :INPUT DROP [0:0] :FORWARD DROP [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] # Custom per-protocol chains :UDP - [0:0] :TCP - [0:0] :ICMP - [0:0] # Acceptable UDP traffic # Acceptable TCP traffic -A TCP -p tcp --dport 22 -j ACCEPT # Acceptable ICMP traffic # Boilerplate acceptance policy -A INPUT -m conntrack --ctstate ESTABLISHED,RELATED -j ACCEPT -A INPUT -i lo -j ACCEPT # Drop invalid packets -A INPUT -m conntrack --ctstate INVALID -j DROP # Pass traffic to protocol-specific chains ## Only allow new connections (established and related should already be handled) ## For TCP, additionally only allow new SYN packets since that is the only valid ## method for establishing a new TCP connection -A INPUT -p udp -m conntrack --ctstate NEW -j UDP -A INPUT -p tcp --syn -m conntrack --ctstate NEW -j TCP -A INPUT -p icmp -m conntrack --ctstate NEW -j ICMP # Reject anything that's fallen through to this point ## Try to be protocol-specific w/ rejection message -A INPUT -p udp -j REJECT --reject-with icmp-port-unreachable -A INPUT -p tcp -j REJECT --reject-with tcp-reset -A INPUT -j REJECT --reject-with icmp-proto-unreachable # Commit the changes COMMIT *raw :PREROUTING ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] COMMIT *nat :PREROUTING ACCEPT [0:0] :INPUT ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] :POSTROUTING ACCEPT [0:0] COMMIT *security :INPUT ACCEPT [0:0] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] COMMIT *mangle :PREROUTING ACCEPT [0:0] :INPUT ACCEPT [0:0] :FORWARD ACCEPT [0:0] :OUTPUT ACCEPT [0:0] :POSTROUTING ACCEPT [0:0] COMMIT