Как реализовать базовый шаблон брандмауэра с Iptables в Ubuntu 14.04

В базовом брандмауэре, который мы создали с помощью вышеуказанных правил, мы создали расширяемую среду, которую можно легко настроить для добавления или удаления правил. Для трафика IPv4 нас в основном интересует цепочка INPUT в таблице filter . Эта цепочка будет обрабатывать все пакеты, предназначенные для нашего сервера. Мы также разрешили весь исходящий трафик и запретили пересылку всех пакетов, что было бы целесообразно, только если этот сервер работал в качестве маршрутизатора для других хостов. Мы принимаем пакеты во всех других таблицах, поскольку в этом руководстве мы ищем только фильтрацию пакетов.

Как правило, наши правила устанавливают брандмауэр, который по умолчанию запрещает входящий трафик. Затем мы приступаем к созданию исключений для служб и типов трафика, которые мы хотим исключить из этой политики.

В основную цепочку INPUT мы добавили несколько общих правил для трафика, которые, как мы уверены, всегда будут обрабатываться одинаково. Например, мы всегда хотим запретить пакеты, которые считаются «недействительными», и мы всегда хотим разрешить трафик на локальном интерфейсе обратной связи и данные, связанные с установленным соединением.

После этого мы сопоставляем трафик на основе используемого протокола и перетасовываем его в цепочку, специфичную для протокола. Эти специфичные для протокола цепочки предназначены для хранения правил, которые соответствуют и разрешают трафик для определенных сервисов. В этом примере мы разрешаем только SSH в нашей цепочке TCP . Если бы мы предлагали другую услугу, такую ​​как HTTP (S) -сервер, мы могли бы добавить исключения, которые и здесь. Эти цепочки будут в центре большинства ваших настроек.

Любой трафик, который не соответствует общим правилам или правилам обслуживания в конкретном протоколе, обрабатывается последними несколькими правилами в цепочке INPUT . Мы установили политику по умолчанию на DROP для нашего брандмауэра, которая будет отклонять пакеты, которые не проходят через наши правила. Однако правила в конце цепочки INPUT отклоняют пакеты и отправляют клиенту сообщение, имитирующее реакцию сервера, если бы на этом порту не было запущено никаких служб.